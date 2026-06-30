Universidad de Panamá elige nuevo rector este 1 de julio: conozca quiénes son los candidatos

La Universidad de Panamá celebrará este 1 de julio una de las elecciones para elegir tanto al nuevo rector como a las autoridades universitarias para el próximo período de gestión, con una participación de 60 mil personas, entre ellos: docentes, estudiantes y funcionarios administrativos.

En las elecciones por la rectoría se enfrentarán seis aspirantes que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 24 de 2005, el Estatuto Universitario y el Reglamento General de Elecciones Universitarias:

Dr. César García

Mgter. Migdalia Bustamante

Dr. José Emilio Moreno

Mgter. Corina Pérez Coronado

Profesor Roberto A. Chong

Profesor Denis Chávez

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La votación se desarrollará en una sola jornada electoral, luego de que el Organismo Electoral Universitario (OEU) modificara el mecanismo de votación escalonada que se había previsto inicialmente. Las propuestas de los candidatos abarcan desde reformas administrativas y académicas hasta la transformación tecnológica y el fortalecimiento de la vinculación de la universidad con la sociedad y el mercado laboral.

Por su parte, el presidente del OEU, Rufino Fernández, informó que la logística para la jornada electoral está concluida y aseguró que el proceso se desarrollará con absoluta transparencia y tranquilidad. Como parte de los preparativos, el organismo instaló oficialmente la Junta Central de Escrutinio, integrada por 11 miembros: cinco docentes, tres estudiantes y tres administrativos. Este equipo tendrá la responsabilidad de dirigir el conteo y validar los resultados, garantizando la representación de los distintos estamentos universitarios.