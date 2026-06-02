Elecciones en la Universidad de Panamá: así puede verificar si está habilitado para votar

La Universidad de Panamá recordó a estudiantes, docentes y administrativos que ya se encuentra disponible la consulta del padrón electoral para las elecciones universitarias del próximo 1 de julio.

Durante esta jornada electoral se escogerá al nuevo rector de la institución, además de decanos y directores de centros regionales universitarios.

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Los miembros de la comunidad universitaria pueden verificar si están habilitados para votar de forma presencial en sus respectivas facultades o mediante la plataforma del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá.

¿Cómo verificar si está habilitado para votar?

Para consultar su estatus de manera digital, debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá.

Dirigirse al apartado "Elecciones".

Seleccionar la opción "Verifícate".

Ingresar su número de cédula.

Hacer clic en "Buscar".

Una vez completado el proceso, el sistema mostrará la información correspondiente a su registro dentro del padrón electoral universitario.

Elecciones en la Universidad de Panamá serán el 1 de julio

Las elecciones de la Universidad de Panamá se realizarán el 1 de julio en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., cuando la comunidad universitaria elegirá a las nuevas autoridades que dirigirán la principal casa de estudios superiores del país.