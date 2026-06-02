Elecciones en la Universidad de Panamá: así puede verificar si está habilitado para votar

La Universidad de Panamá recordó a estudiantes, docentes y administrativos que ya se encuentra disponible la consulta del padrón electoral para las elecciones universitarias del próximo 1 de julio.
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Los miembros de la comunidad universitaria pueden verificar si están habilitados para votar de forma presencial en sus respectivas facultades o mediante la plataforma del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá.
¿Cómo verificar si está habilitado para votar?
Para consultar su estatus de manera digital, debe seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al portal del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá.
- Dirigirse al apartado "Elecciones".
- Seleccionar la opción "Verifícate".
- Ingresar su número de cédula.
- Hacer clic en "Buscar".
Una vez completado el proceso, el sistema mostrará la información correspondiente a su registro dentro del padrón electoral universitario.
Elecciones en la Universidad de Panamá serán el 1 de julio
Las elecciones de la Universidad de Panamá se realizarán el 1 de julio en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., cuando la comunidad universitaria elegirá a las nuevas autoridades que dirigirán la principal casa de estudios superiores del país.