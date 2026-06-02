Panamá Nacionales -  2 de junio de 2026 - 12:52

Elecciones en la Universidad de Panamá: así puede verificar si está habilitado para votar

La Universidad de Panamá realizará el 1 de julio las elecciones para escoger a su nuevo rector, decanos y directores de centros regionales.

 Universidad de Panamá: pasos para consultar el padrón electoral. 

 Universidad de Panamá: pasos para consultar el padrón electoral. 

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María Hernández
Por María Hernández

La Universidad de Panamá recordó a estudiantes, docentes y administrativos que ya se encuentra disponible la consulta del padrón electoral para las elecciones universitarias del próximo 1 de julio.

Durante esta jornada electoral se escogerá al nuevo rector de la institución, además de decanos y directores de centros regionales universitarios.

Puede leer: Elecciones en la Universidad de Panamá: conozca a los candidatos a rector

Los miembros de la comunidad universitaria pueden verificar si están habilitados para votar de forma presencial en sus respectivas facultades o mediante la plataforma del Organismo Electoral de la Universidad de Panamá.

¿Cómo verificar si está habilitado para votar?

Para consultar su estatus de manera digital, debe seguir los siguientes pasos:

Una vez completado el proceso, el sistema mostrará la información correspondiente a su registro dentro del padrón electoral universitario.

Elecciones en la Universidad de Panamá serán el 1 de julio

Las elecciones de la Universidad de Panamá se realizarán el 1 de julio en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., cuando la comunidad universitaria elegirá a las nuevas autoridades que dirigirán la principal casa de estudios superiores del país.

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