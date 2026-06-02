IFARHU recibe este 3 de junio la documentación de universitarios con becas vigentes

El IFARHU recibe documentos de universidasdes particulares. @IFARHU

Por María Hernández El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 3 de junio con la recepción de documentos para universitarios con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro. El trámite se realizará en la sede principal de la institución, en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

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La institución recordó que los estudiantes deberán presentar sus créditos completos y el recibo de matrícula vigente más reciente para completar el proceso. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/2060380521410990341&partner=&hide_thread=false Atención universitarios con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro.



A partir del 1 de junio podrán entregar sus documentos en la sede principal del IFARHU, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.



Recuerda presentar créditos completos y último recibo de matrícula vigente pic.twitter.com/9AcsLUlcT8 — IFARHU (@IFARHU) May 29, 2026 Este proceso está dirigido exclusivamente a beneficiarios de licenciatura y maestría de universidades privadas, por lo que no incluye a los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026. IFARHU: recepción de documentos del miércoles 3 de junio Todas las facultades de los institutos ubicados en la siguiente infografía del IFARHU: image