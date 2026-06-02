Panamá Nacionales -  2 de junio de 2026 - 11:06

IFARHU recibe este 3 de junio la documentación de universitarios con becas vigentes

Los estudiantes de las universidades particulares deberán presentar la documentación solicitada por el IFARHU.

El IFARHU recibe documentos de universidasdes particulares. 

El IFARHU recibe documentos de universidasdes particulares. 

@IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 3 de junio con la recepción de documentos para universitarios con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro. El trámite se realizará en la sede principal de la institución, en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La institución recordó que los estudiantes deberán presentar sus créditos completos y el recibo de matrícula vigente más reciente para completar el proceso.

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Este proceso está dirigido exclusivamente a beneficiarios de licenciatura y maestría de universidades privadas, por lo que no incluye a los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU: recepción de documentos del miércoles 3 de junio

  • Todas las facultades de los institutos ubicados en la siguiente infografía del IFARHU:

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