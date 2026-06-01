IFARHU recibe este 2 de junio documentos de universitarios con becas vigentes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continuará este martes 2 de junio con la recepción de documentos para universitarios con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro. El trámite se realizará en la sede principal de la institución, en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La institución recordó que los estudiantes deberán presentar sus créditos completos y el recibo de matrícula vigente más reciente para completar el proceso.

Embed - Ifarhu Panama en Instagram: "Atención a universitarios con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro A partir del 1 de junio, estudiantes con becas vigentes de universidades particulares en Panamá Centro podrán realizar la entrega de documentos necesarios para continuar con el proceso de pago de sus beneficios académicos. La jornada se desarrollará en la sede principal del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., e incluirá a estudiantes de licenciatura y maestría con becas activas. Para validar la documentación, los beneficiarios deberán presentar créditos completos y el último recibo de matrícula correspondiente al periodo académico vigente. Este proceso no incluye a los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026, ya que las fechas y lineamientos de ese programa serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales. Asimismo, se recomienda a los estudiantes verificar previamente las fechas asignadas para cada universidad, las cuales estarán disponibles en la página web y redes sociales oficiales del IFARHU." View this post on Instagram

Este proceso está dirigido exclusivamente a beneficiarios de licenciatura y maestría de universidades privadas, por lo que no incluye a los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU: recepción de documentos del martes 2 de junio

Todas las facultades de los institutos ubicados en la siguiente infografía del IFARHU: