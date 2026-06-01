Concurso General de Becas 2026: IFARHU detecta irregularidades en promedios académicos

Durante seis semanas, un total de 82,769 estudiantes de primaria, premedia, media y universidad completaron el proceso de entrega de documentos para acreditar su condición como nuevos beneficiarios del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

Para garantizar la atención a los aspirantes, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizó jornadas de recepción de documentos en todo el país e incluso extendió el proceso una semana adicional. Sin embargo, de los 131,697 estudiantes preseleccionados, 48,928 no acudieron a presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos por la institución.

Como resultado de esta etapa de verificación, se detectaron diversas irregularidades en algunas postulaciones, entre ellas casos de estudiantes que aplicaron a becas de primaria, premedia y media sin cumplir con el promedio mínimo de 4.5 exigido por los reglamentos vigentes.

Esta revisión forma parte del proceso de validación que realiza la institución para asegurar que los beneficios sean otorgados a quienes cumplen con todos los requisitos establecidos.