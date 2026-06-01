Concurso General de Becas 2026: IFARHU detecta irregularidades en promedios académicos

Durante seis semanas, un total de 82,769 estudiantes de primaria, premedia, media y universidad completaron el proceso de entrega de documentos para acreditar su condición como nuevos beneficiarios del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.
Como resultado de esta etapa de verificación, se detectaron diversas irregularidades en algunas postulaciones, entre ellas casos de estudiantes que aplicaron a becas de primaria, premedia y media sin cumplir con el promedio mínimo de 4.5 exigido por los reglamentos vigentes.
Esta revisión forma parte del proceso de validación que realiza la institución para asegurar que los beneficios sean otorgados a quienes cumplen con todos los requisitos establecidos.