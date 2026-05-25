Concurso General de Becas 2026: inicia la última semana de recepción de documentos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará esta semana con el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
Además, el IFARHU hace un llamado a los acudientes que no lograron entregar los documentos en las fechas establecidas a acercarse esta semana a sus sedes regionales más cercanas para presentar la documentación solicitada.
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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Chiriquí.
Concurso General de Becas: recepción de documentos del 26 de mayo
Provincia de Chiriquí
Dirección provincial de Chiriquí - Estadio Kenny Serracín
Corregimiento de David:
Centros Educativos
- IPHE de Chiriquí
- CENT Ann Sullivan Panamá
Universidades
- Universidad Autónoma de Chiriquí
- Universidad Especializada de Las Américas
- Universidad Tecnológica de Panamá
- Universidad de Panamá
- Universitarios con discapacidad
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.