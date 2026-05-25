Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 11:58

Concurso General de Becas 2026: inicia la última semana de recepción de documentos

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará entra en su ultima semana.

Última semana para entregar documentos del Concurso General de Becas. 
  • Última semana para entregar documentos del Concurso General de Becas. 
    • IFARHU 
    María Hernández
    Por María Hernández

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará esta semana con el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

    Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

    Además, el IFARHU hace un llamado a los acudientes que no lograron entregar los documentos en las fechas establecidas a acercarse esta semana a sus sedes regionales más cercanas para presentar la documentación solicitada.

    Le puede interesar: Concurso General de Becas 2026: IFARHU anuncia fecha límite de la recepción de documentos

    En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Chiriquí.

    Concurso General de Becas: recepción de documentos del 26 de mayo

    Provincia de Chiriquí

    Dirección provincial de Chiriquí - Estadio Kenny Serracín

    Corregimiento de David:

    Centros Educativos

    • IPHE de Chiriquí
    • CENT Ann Sullivan Panamá

    Universidades

    • Universidad Autónoma de Chiriquí
    • Universidad Especializada de Las Américas
    • Universidad Tecnológica de Panamá
    • Universidad de Panamá
    • Universitarios con discapacidad

    Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

    En esta nota:
    Seguir leyendo

    Concurso General de Becas 2026: IFARHU anuncia fecha límite de la recepción de documentos

    IFARHU: centros de pago para este lunes 25 de mayo en Panamá y Panamá Oeste

    Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del lunes 25 de mayo

    Recomendadas

    Más Noticias