Concurso General de Becas 2026: inicia la última semana de recepción de documentos

Última semana para entregar documentos del Concurso General de Becas. IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará esta semana con el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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Además, el IFARHU hace un llamado a los acudientes que no lograron entregar los documentos en las fechas establecidas a acercarse esta semana a sus sedes regionales más cercanas para presentar la documentación solicitada.

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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Chiriquí.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 26 de mayo

Provincia de Chiriquí

Dirección provincial de Chiriquí - Estadio Kenny Serracín

Corregimiento de David:

Centros Educativos

IPHE de Chiriquí

CENT Ann Sullivan Panamá

Universidades

Universidad Autónoma de Chiriquí

Universidad Especializada de Las Américas

Universidad Tecnológica de Panamá

Universidad de Panamá

Universitarios con discapacidad

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.