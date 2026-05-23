Panamá Nacionales -  23 de mayo de 2026 - 10:00

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del lunes 25 de mayo

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará en la provincia de Chiriquí.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del  25 de mayo. 

Concurso General de Becas: recepción de documentos del  25 de mayo. 

IFARHU 
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del lunes 25 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Chiriquí.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 25 de mayo

Provincia de Chiriquí

Dirección provincial de Chiriquí - Estadio Kenny Serracín

Corregimiento de David:

  • COL. San Francisco de Asís
  • ESC. Antonio José de Sucre
  • ACAD. Internacional David
  • COL. Del Valle
  • COL. Bilingüe de David
  • C.E.B.G. Chispitas del Saber
  • ESC. Badi
  • ESC. San Juan Bosco
  • COL. Iced Panamá
  • COL. Félix Olivares Contreras

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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