Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del lunes 25 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del lunes 25 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Chiriquí.
Concurso General de Becas: recepción de documentos del 25 de mayo
Provincia de Chiriquí
Dirección provincial de Chiriquí - Estadio Kenny Serracín
Corregimiento de David:
- COL. San Francisco de Asís
- ESC. Antonio José de Sucre
- ACAD. Internacional David
- COL. Del Valle
- COL. Bilingüe de David
- C.E.B.G. Chispitas del Saber
- ESC. Badi
- ESC. San Juan Bosco
- COL. Iced Panamá
- COL. Félix Olivares Contreras
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.