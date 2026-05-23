Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del lunes 25 de mayo

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 25 de mayo.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del lunes 25 de mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le puede interesar: IFARHU fija el 29 de mayo como fecha límite para la entrega del Concurso General de Becas 2026

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Chiriquí.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 25 de mayo

Provincia de Chiriquí

Dirección provincial de Chiriquí - Estadio Kenny Serracín

Corregimiento de David:

COL. San Francisco de Asís

ESC. Antonio José de Sucre

ACAD. Internacional David

COL. Del Valle

COL. Bilingüe de David

C.E.B.G. Chispitas del Saber

ESC. Badi

ESC. San Juan Bosco

COL. Iced Panamá

COL. Félix Olivares Contreras

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.