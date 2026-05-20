Concurso General de Becas: recepción de documentos del jueves 21 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del jueves 21 mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
Le puede interesar: IFARHU fija el 29 de mayo como fecha límite para la entrega del Concurso General de Becas 2026
En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro.
Concurso General de Becas: recepción de documentos del 21 de mayo
Provincia de Bocas del Toro
- Almirante: Cochigró, El Teribe, Finca 04, la Gloria, Miraflores, Finca las 30 y El Silencio.
- Chiriquí Grande: Mancreek.
- Isla Colón: Tierra Oscura.
Provincia de Chiriquí
- Agencia regional de Barú: Rodolfo Aguilar.
- Bugaba: La Concepción y Aserio de Gariche.
- David: Las Lomas y David.
Provincia de Panamá
- Universidad de Panamá
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.