Panamá Nacionales -  20 de mayo de 2026 - 15:20

Concurso General de Becas: recepción de documentos del jueves 21 de mayo

La recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 se concentrará en la provincia de Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí.

Meduca implementará prueba estandarizada nacional. 

Meduca implementará prueba estandarizada nacional. 

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del jueves 21 mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

Le puede interesar: IFARHU fija el 29 de mayo como fecha límite para la entrega del Concurso General de Becas 2026

En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 21 de mayo

Provincia de Bocas del Toro

  • Almirante: Cochigró, El Teribe, Finca 04, la Gloria, Miraflores, Finca las 30 y El Silencio.
  • Chiriquí Grande: Mancreek.
  • Isla Colón: Tierra Oscura.

Provincia de Chiriquí

  • Agencia regional de Barú: Rodolfo Aguilar.
  • Bugaba: La Concepción y Aserio de Gariche.
  • David: Las Lomas y David.

Provincia de Panamá

  • Universidad de Panamá

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU fija el 29 de mayo como fecha límite para la entrega del Concurso General de Becas 2026

Concurso General de Becas: recepción de documentos del martes 19 de mayo

Concurso General de Becas: recepción de documentos del lunes 18 de mayo

Recomendadas

Más Noticias