Concurso General de Becas: recepción de documentos del jueves 21 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el del jueves 21 mayo el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta fase, la recepción se concentrará exclusivamente en la provincia de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro.

Concurso General de Becas: recepción de documentos del 21 de mayo

Provincia de Bocas del Toro

Almirante: Cochigró, El Teribe, Finca 04, la Gloria, Miraflores, Finca las 30 y El Silencio.

Chiriquí Grande: Mancreek.

Isla Colón: Tierra Oscura.

Provincia de Chiriquí

Agencia regional de Barú: Rodolfo Aguilar.

Bugaba: La Concepción y Aserio de Gariche.

David: Las Lomas y David.

Provincia de Panamá

Universidad de Panamá

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.