Ofertas laborales de esta semana del MITRADEL y la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las ofertas laborales que mantienen disponibles para esta semana.
Vacantes disponibles en Panacamara
- Heineken Panamá: busca pasante bilingüe con licenciatura en disciplinas relacionadas con la industria. No se requiere experiencia laboral y se solicita disponibilidad para viajar.
- Heineken Panamá: mantiene vacante para técnico mecánico, con técnico universitario en mantenimiento mecánico y mínimo cuatro años de experiencia.
- Programa de las Naciones Unidas: para el Desarrollo busca asociado técnico de proyecto con licenciatura en ingeniería ambiental, ciencias ambientales, desarrollo sostenible o carreras afines, además de mínimo cuatro años de experiencia.
- Duty Free Americas: requiere asistente de contabilidad para la Zona Libre de Colón. Los aspirantes deben contar con mínimo dos años de experiencia, licenciatura en contabilidad o carreras afines, manejo de Excel, inglés intermedio y residir en Colón.
- Hotel: a través de la agencia Konzerta, se busca a un gerente de restaurante con formación universitaria en hotelería, gastronomía, administración o carreras afines, además de tres años de experiencia y al menos dos años liderando equipos.
Vacantes publicadas por Mitradel
Por su parte, el jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Emanuel Gómez, informó sobre nuevas oportunidades laborales disponibles en Empleos Panamá.
- Vacante para conductor de mula en Panamá Oeste: Los aspirantes deben contar con bachiller completo y licencia de conducir tipo H.
- Se busca operador de producción en Panamá Oeste: con bachiller completo, experiencia en plantas de producción, conocimientos en seguridad industrial y manejo de equipos de protección personal.
- Empresa requiere ingeniero civil: en Panamá con estudios universitarios y experiencia en planificación, supervisión y ejecución de proyectos de infraestructura y edificaciones.
- Vacante disponible para asistente de proyectos en Panamá: Se solicita formación universitaria y experiencia en gestión y control de proyectos de construcción.
Las autoridades reiteraron que los interesados pueden ingresar a las plataformas oficiales para conocer más detalles sobre requisitos y procesos de aplicación.