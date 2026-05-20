Ofertas laborales de esta semana del MITRADEL y la Cámara de Comercio

MITRADEL y Cámara de Comercio ofrecen vacantes de empleo.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ( CCIAP ) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las ofertas laborales que mantienen disponibles para esta semana.

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, María Eugenia Grimaldo Araúz, presentó las vacantes laborales disponibles a través de Panacamara .

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Vacantes disponibles en Panacamara

Heineken Panamá: busca pasante bilingüe con licenciatura en disciplinas relacionadas con la industria. No se requiere experiencia laboral y se solicita disponibilidad para viajar.

busca pasante bilingüe con licenciatura en disciplinas relacionadas con la industria. No se requiere experiencia laboral y se solicita disponibilidad para viajar. Heineken Panamá: mantiene vacante para técnico mecánico, con técnico universitario en mantenimiento mecánico y mínimo cuatro años de experiencia.

mantiene vacante para técnico mecánico, con técnico universitario en mantenimiento mecánico y mínimo cuatro años de experiencia. Programa de las Naciones Unidas: para el Desarrollo busca asociado técnico de proyecto con licenciatura en ingeniería ambiental, ciencias ambientales, desarrollo sostenible o carreras afines, además de mínimo cuatro años de experiencia.

para el Desarrollo busca asociado técnico de proyecto con licenciatura en ingeniería ambiental, ciencias ambientales, desarrollo sostenible o carreras afines, además de mínimo cuatro años de experiencia. Duty Free Americas: requiere asistente de contabilidad para la Zona Libre de Colón. Los aspirantes deben contar con mínimo dos años de experiencia, licenciatura en contabilidad o carreras afines, manejo de Excel, inglés intermedio y residir en Colón.

requiere asistente de contabilidad para la Zona Libre de Colón. Los aspirantes deben contar con mínimo dos años de experiencia, licenciatura en contabilidad o carreras afines, manejo de Excel, inglés intermedio y residir en Colón. Hotel: a través de la agencia Konzerta, se busca a un gerente de restaurante con formación universitaria en hotelería, gastronomía, administración o carreras afines, además de tres años de experiencia y al menos dos años liderando equipos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2057106811631665650&partner=&hide_thread=false La @CCIYAP informa las vacantes disponibles esta semana en su bolsa de empleo en la plataforma https://t.co/kEk7tSwGYm pic.twitter.com/RnEcdBOrLF — Telemetro Reporta (@TReporta) May 20, 2026

Vacantes publicadas por Mitradel

Por su parte, el jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Emanuel Gómez, informó sobre nuevas oportunidades laborales disponibles en Empleos Panamá.

Vacante para conductor de mula en Panamá Oeste: Los aspirantes deben contar con bachiller completo y licencia de conducir tipo H.

Los aspirantes deben contar con bachiller completo y licencia de conducir tipo H. Se busca operador de producción en Panamá Oeste: con bachiller completo, experiencia en plantas de producción, conocimientos en seguridad industrial y manejo de equipos de protección personal.

con bachiller completo, experiencia en plantas de producción, conocimientos en seguridad industrial y manejo de equipos de protección personal. Empresa requiere ingeniero civil: en Panamá con estudios universitarios y experiencia en planificación, supervisión y ejecución de proyectos de infraestructura y edificaciones.

en Panamá con estudios universitarios y experiencia en planificación, supervisión y ejecución de proyectos de infraestructura y edificaciones. Vacante disponible para asistente de proyectos en Panamá: Se solicita formación universitaria y experiencia en gestión y control de proyectos de construcción.

Las autoridades reiteraron que los interesados pueden ingresar a las plataformas oficiales para conocer más detalles sobre requisitos y procesos de aplicación.