MEDUCA informa cambios en evaluaciones finales del sistema educativo

La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó en entrevista que el Ministerio de Educación (MEDUCA) ha estado realizando pruebas diagnósticas a nivel nacional en materias como español, matemáticas e inglés para conocer el nivel académico de los estudiantes.

Según explicó la ministra, estas evaluaciones fueron pausadas temporalmente para analizar cambios en el sistema de evaluación final, con el objetivo de sustituir las pruebas individuales por materia por una sola prueba estandarizada integral.

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“Eso nos da información real sobre cómo están los estudiantes”, señaló Molinar, al detallar que la evaluación incluiría asignaturas como matemáticas, ciencias y español.

Ministerio de Educación trabaja en prueba estandarizada

La ministra destacó que este nuevo modelo permitiría comparar el desempeño de los estudiantes desde el inicio del año escolar, utilizando las pruebas diagnósticas, hasta el cierre académico mediante una prueba final estandarizada. “El objetivo es medir cómo terminan el año los estudiantes y comparar ese resultado con el nivel con el que iniciaron”, reiteró.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación busca fortalecer el sistema de evaluación académica y contar con herramientas más precisas para medir el aprendizaje de los estudiantes a nivel nacional. La implementación de una prueba estandarizada también permitiría identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias educativas más efectivas