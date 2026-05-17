Panamá Nacionales -  17 de mayo de 2026 - 08:11

¿Cuándo son las vacaciones escolares 2026 en Panamá? Esto dice el MEDUCA

El MEDUCA confirmó las fechas de las vacaciones escolares 2026 en Panamá. Los estudiantes saldrán de clases el 29 de mayo.

Vacaciones escolares 2026

Vacaciones escolares 2026

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) confirmó las fechas correspondientes a las primeras vacaciones académicas del calendario escolar 2026 para los centros educativos oficiales y particulares del país.

De acuerdo con el calendario escolar 2026 y lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.° 49 del 8 de septiembre de 2025, los estudiantes culminarán el primer trimestre el viernes 29 de mayo.

Fechas confirmadas de las vacaciones e inicio del segundo trimestre

Las vacaciones escolares iniciarán el lunes 1 de junio y se extenderán hasta el viernes 5 de junio de 2026.

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Mientras tanto, el segundo trimestre del año académico comenzará el lunes 8 de junio, fecha en la que los estudiantes deberán retornar a las aulas a nivel nacional.

El calendario escolar del MEDUCA aplica tanto para escuelas oficiales como particulares y establece las fechas correspondientes a periodos académicos, recesos y jornadas educativas durante el año lectivo 2026.

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