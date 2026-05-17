¿Cuándo son las vacaciones escolares 2026 en Panamá? Esto dice el MEDUCA

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) confirmó las fechas correspondientes a las primeras vacaciones académicas del calendario escolar 2026 para los centros educativos oficiales y particulares del país.
De acuerdo con el calendario escolar 2026 y lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.° 49 del 8 de septiembre de 2025, los estudiantes culminarán el primer trimestre el viernes 29 de mayo.
Fechas confirmadas de las vacaciones e inicio del segundo trimestre
Las vacaciones escolares iniciarán el lunes 1 de junio y se extenderán hasta el viernes 5 de junio de 2026.
Mientras tanto, el segundo trimestre del año académico comenzará el lunes 8 de junio, fecha en la que los estudiantes deberán retornar a las aulas a nivel nacional.
El calendario escolar del MEDUCA aplica tanto para escuelas oficiales como particulares y establece las fechas correspondientes a periodos académicos, recesos y jornadas educativas durante el año lectivo 2026.