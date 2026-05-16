Rescatan con vida a una persona desaparecida tras naufragio en Puerto Caimito

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) compartió imágenes del emotivo momento en que sus buzos lograron ubicar y rescatar con vida a una de las dos personas reportadas como desaparecidas tras un naufragio al sureste de Puerto Caimito, en la provincia de Panamá Oeste.

Luego de una intensa labor que se extendió por más de 12 horas, el personal desplegado en la zona, en una acción conjunta con embarcaciones civiles de apoyo, logró localizar al ciudadano. El rescatado fue trasladado de inmediato a un centro médico de la localidad para recibir la atención médica especializada requerida debido al tiempo que permaneció a la deriva.

Las autoridades informaron que las operaciones de rastreo y salvamento continúan activas en todo el sector marítimo con el objetivo de dar con el paradero de la segunda persona que aún se mantiene desaparecida.