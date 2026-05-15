Accidente fatal provoca tráfico lento en Vía Centenario cerca de Merca Panamá

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Operaciones del Tránsito, reportó tráfico lento en la Vía Centenario luego de un accidente de tránsito fatal registrado cerca de Merca Panamá.

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Según el reporte preliminar, el hecho involucró el choque de una motocicleta frente al centro de distribución, en el carril con dirección hacia Panamá Oeste.

Accidente fatal genera tráfico lento en Vía Centenario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2055420022600683897?s=20&partner=&hide_thread=false Se mantiene el tráfico lento en la vía Centenario, luego de un accidente fatal tras el choque de una motocicleta frente a Merca Panamá, con dirección a Panamá Oeste. pic.twitter.com/Zi4HvEhUpm — Telemetro Reporta (@TReporta) May 15, 2026

Las autoridades mantienen presencia en el área para atender la situación y agilizar la circulación vehicular, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes sobre las causas del accidente.

Conductores que transitan por la zona reportan fuerte congestionamiento vehicular y retrasos en ambos sentidos de la vía.

La Policía de Tránsito recomendó a los usuarios manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y considerar rutas alternas mientras continúan las labores en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima.