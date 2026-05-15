Panamá Nacionales -  15 de mayo de 2026 - 17:24

MINSEG Panamax 2026: Panamá realizará ejercicios de seguridad del Canal con 12 países

MINSEG dio a conocer que en Panamá se desarrollará los ejercicios Panamax 2026 del 1 de julio al 31 de agosto con participación de 12 países aliados.

MINSEG Panamax 2026: Panamá realizará ejercicios de seguridad 

MINSEG Panamax 2026: Panamá realizará ejercicios de seguridad 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá desarrollará del 1 de julio al 31 de agosto los ejercicios de seguridad Panamax 2026, enfocados en la protección y defensa del Canal de Panamá y la seguridad regional. Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), alrededor de 1,500 miembros de instituciones policiales y fuerzas aliadas de unos 12 países participarán en estas maniobras internacionales.

Entre las naciones participantes figuran:

  • Estados Unidos
  • Argentina
  • Colombia
  • Chile
  • Perú

MINSEG permitirá desplazamientos de unidades

Las autoridades detallaron que durante el desarrollo de Panamax 2026 se permitirá el desplazamiento temporal de unidades navales, aeronaves y helicópteros pertenecientes a los países participantes.

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El MINSEG precisó que todas las operaciones se ejecutarán bajo coordinación y autorización del Estado panameño.

Ejercicios buscan fortalecer seguridad regional

Panamax es considerado uno de los principales ejercicios multinacionales de seguridad y cooperación en la región, enfocado en fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas que puedan afectar el Canal de Panamá y rutas estratégicas.

Las maniobras incluyen coordinación táctica, operaciones conjuntas y simulaciones de escenarios de seguridad regional.

La realización de estos ejercicios también forma parte de los mecanismos de cooperación internacional entre Panamá y países aliados en temas de protección marítima, aérea y estratégica.

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