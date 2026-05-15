MINSEG Panamax 2026: Panamá realizará ejercicios de seguridad del Canal con 12 países

Panamá desarrollará del 1 de julio al 31 de agosto los ejercicios de seguridad Panamax 2026, enfocados en la protección y defensa del Canal de Panamá y la seguridad regional. Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), alrededor de 1,500 miembros de instituciones policiales y fuerzas aliadas de unos 12 países participarán en estas maniobras internacionales.
- Estados Unidos
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Perú
MINSEG permitirá desplazamientos de unidades
Las autoridades detallaron que durante el desarrollo de Panamax 2026 se permitirá el desplazamiento temporal de unidades navales, aeronaves y helicópteros pertenecientes a los países participantes.
El MINSEG precisó que todas las operaciones se ejecutarán bajo coordinación y autorización del Estado panameño.
Ejercicios buscan fortalecer seguridad regional
Panamax es considerado uno de los principales ejercicios multinacionales de seguridad y cooperación en la región, enfocado en fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas que puedan afectar el Canal de Panamá y rutas estratégicas.
Las maniobras incluyen coordinación táctica, operaciones conjuntas y simulaciones de escenarios de seguridad regional.
La realización de estos ejercicios también forma parte de los mecanismos de cooperación internacional entre Panamá y países aliados en temas de protección marítima, aérea y estratégica.