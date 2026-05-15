MINSEG Panamax 2026: Panamá realizará ejercicios de seguridad del Canal con 12 países

Panamá desarrollará del 1 de julio al 31 de agosto los ejercicios de seguridad Panamax 2026, enfocados en la protección y defensa del Canal de Panamá y la seguridad regional. Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), alrededor de 1,500 miembros de instituciones policiales y fuerzas aliadas de unos 12 países participarán en estas maniobras internacionales.

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MINSEG permitirá desplazamientos de unidades

Las autoridades detallaron que durante el desarrollo de Panamax 2026 se permitirá el desplazamiento temporal de unidades navales, aeronaves y helicópteros pertenecientes a los países participantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2055405668065227167?s=20&partner=&hide_thread=false Del 1 de julio al 31 de agosto se relizarán los ejercicios Panamax 2026, centrados en la protección y defensa del Canal de Panamá y la región.



Unos 1,500 miembros de instituciones policiales de unos 12 países aliados participarán en estos ejercicios, entre los que están Estados… pic.twitter.com/tEBG502GM4 — Telemetro Reporta (@TReporta) May 15, 2026

El MINSEG precisó que todas las operaciones se ejecutarán bajo coordinación y autorización del Estado panameño.

Ejercicios buscan fortalecer seguridad regional

Panamax es considerado uno de los principales ejercicios multinacionales de seguridad y cooperación en la región, enfocado en fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas que puedan afectar el Canal de Panamá y rutas estratégicas.

Las maniobras incluyen coordinación táctica, operaciones conjuntas y simulaciones de escenarios de seguridad regional.

La realización de estos ejercicios también forma parte de los mecanismos de cooperación internacional entre Panamá y países aliados en temas de protección marítima, aérea y estratégica.