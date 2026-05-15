MIDES refuerza medidas en CAIPI por alerta epidemiológica de sarampión

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) reforzó las medidas preventivas y protocolos sanitarios en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) tras la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (MINSA) por el riesgo de reintroducción del sarampión en Panamá.

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La medida busca fortalecer la protección de miles de niños y niñas en condición de vulnerabilidad que reciben atención en estos centros a nivel nacional.

Según explicó el MIDES, la decisión responde a la Nota DMS/1005/DGSP/1353//DE-280 emitida por el MINSA, enfocada en reforzar la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades inmunoprevenibles, especialmente en la primera infancia.

Medidas implementadas en los CAIPI

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Como parte de las acciones preventivas, el MIDES instruyó a los 95 CAIPI del país a reforzar protocolos de vigilancia y bioseguridad, entre ellos:

Facilitar el acceso al personal autorizado del MINSA para verificar esquemas de vacunación.

Mantener actualizado el registro de vacunas de los niños atendidos.

Reforzar medidas de higiene, limpieza y desinfección.

Orientar continuamente a padres, acudientes y personal sobre síntomas y prevención.

Fortalecer el monitoreo diario de fiebre, síntomas respiratorios y erupciones cutáneas.

Reportar oportunamente cualquier caso sospechoso.

Coordinar acciones con las regiones de salud correspondientes.

La institución también indicó que durante las jornadas realizadas por personal médico dentro de los CAIPI deberá permanecer presente personal del centro para garantizar el seguimiento adecuado de las acciones.

Vacunación requerirá consentimiento informado

El MIDES recordó que toda aplicación de vacunas deberá contar previamente con el consentimiento informado firmado por el padre, madre o acudiente legal del menor.

Actualmente, la entidad mantiene 95 CAIPI activos en todo el país, donde reciben atención un total de 2,456 niños y niñas.

Finalmente, el MIDES reiteró el llamado a las familias y centros educativos a mantener actualizados los esquemas de vacunación y colaborar con las medidas preventivas impulsadas por las autoridades sanitarias.