Panamá Nacionales -  14 de mayo de 2026 - 16:52

Agroferias del IMA confirmadas para este viernes 15 de mayo

Las jornadas de las Agroferias iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en varias regiones del país, afirma el IMA.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo este viernes 15 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas de venta masiva iniciarán de manera simultánea a partir de las 8:00 a.m. en las siguientes regiones de Coclé, Panamá, Colón, Bocas del Toro, Veraguas, entre otras regiones.

Agroferias del viernes 15 de mayo

Chiriquí

  • Cancha comunal de Aserrio, distrito de Bugaba.

Coclé

  • Casa comunal de El Copé de Olá, distrito de Olá.

Colón

  • Cancha multiuso del corregimiento de Piña, distrito de Chagres.

Veraguas

  • Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago.

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia.

Bocas del Toro

  • Plaza de Las Banderas, distrito de Changuinola.

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de El Lajero, distrito de Nole Duima.
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