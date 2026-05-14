Agroferias del IMA confirmadas para este viernes 15 de mayo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó la ubicación de las Agroferias que se llevarán a cabo este viernes 15 de mayo, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.
Agroferias del viernes 15 de mayo
Chiriquí
- Cancha comunal de Aserrio, distrito de Bugaba.
Coclé
- Casa comunal de El Copé de Olá, distrito de Olá.
Colón
- Cancha multiuso del corregimiento de Piña, distrito de Chagres.
Veraguas
- Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago.
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia.
Bocas del Toro
- Plaza de Las Banderas, distrito de Changuinola.
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de El Lajero, distrito de Nole Duima.