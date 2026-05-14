CSS realizará jornada gratuita de salud en el corregimiento Alcalde Díaz

La Caja de Seguro Social (CSS) llevará a cabo una nueva jornada comunitaria de atención este sábado 16 de mayo de 2026 en el sector de Alcalde Díaz.
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CSS durante la jornada, los asistentes podrán acceder a:
- Servicios de salud
- Orientación
- Trámites
La iniciativa busca acercar la atención y prevención médica a las comunidades, facilitando el acceso a distintos servicios en un mismo espacio.
Las autoridades hicieron el llamado a la población a participar de esta actividad, destacando la importancia de la prevención y el cuidado de la salud.