CSS realizará jornada gratuita de salud en el corregimiento Alcalde Díaz

La Caja de Seguro Social ( CSS ) llevará a cabo una nueva jornada comunitaria de atención este sábado 16 de mayo de 2026 en el sector de Alcalde Díaz.

La actividad “CSS en tu Comunidad” se desarrollará en los estacionamientos de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

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CSS durante la jornada, los asistentes podrán acceder a:

Servicios de salud

Orientación

Trámites

La iniciativa busca acercar la atención y prevención médica a las comunidades, facilitando el acceso a distintos servicios en un mismo espacio.

Las autoridades hicieron el llamado a la población a participar de esta actividad, destacando la importancia de la prevención y el cuidado de la salud.