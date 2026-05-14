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Presidente Mulino se refiere a situación en la Unachi y pide no hacer politiquería con el agua

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a la situación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y la presunta renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas. También respondió a cuestionamientos por la falta de agua en muchas comunidades y la crisis en Azuero y pidió no hacer politiquería con ese tema durante la inauguración del proyecto Anillo Hidráulico Norte.