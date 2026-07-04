Panamá Nacionales -  4 de julio de 2026 - 12:45

Todas las Agroferias del lunes 6 y martes 7 de julio a nivel nacional

Estas son las Agroferias del IMA que han sido programadas en Panamá del lunes 6 y martes 7 de julio.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 6 y martes 7 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA del lunes 6 de julio

Coclé

  • Cancha techada de la Escuela Semeón Conte, en Penonomé cabecera.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Cabuya, distrito de Chame.

Agroferias del martes 7 de julio

Colón

  • Sector El Muelle, en Ciricito, distrito de Colón.

Coclé

  • Casa comunal de Hato Centro, en El Hato, distrito de Aguadulce.

Herrera

  • Casa comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos.

Panamá Este

  • Unión de Azuero, Chepo.

Darién

  • Junta Comunal de Cucunatí, distrito de Santa Fe.

Panamá Oeste

  • Junta Comunal de Guadalupe, en La Chorrera.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Santo Tomás, distrito de Alanje.

Panamá

  • Estacionamientos del Centro Comercial Los Pueblos, Juan Díaz.

Veraguas

  • Casa comunal de Cucurucha, en Viguí, Las Palmas.
  • Casa comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Punta Níspero, en Todobe, distrito de Kusapí.
  • Comunidad de Cerro Puerco, distrito de Muna.

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