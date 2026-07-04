Todas las Agroferias del lunes 6 y martes 7 de julio a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 6 y martes 7 de julio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA del lunes 6 de julio
Coclé
- Cancha techada de la Escuela Semeón Conte, en Penonomé cabecera.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Cabuya, distrito de Chame.
Agroferias del martes 7 de julio
Colón
- Sector El Muelle, en Ciricito, distrito de Colón.
Coclé
- Casa comunal de Hato Centro, en El Hato, distrito de Aguadulce.
Herrera
- Casa comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos.
Panamá Este
- Unión de Azuero, Chepo.
Darién
- Junta Comunal de Cucunatí, distrito de Santa Fe.
Panamá Oeste
- Junta Comunal de Guadalupe, en La Chorrera.
Chiriquí
- Cancha comunal de Santo Tomás, distrito de Alanje.
Panamá
- Estacionamientos del Centro Comercial Los Pueblos, Juan Díaz.
Veraguas
- Casa comunal de Cucurucha, en Viguí, Las Palmas.
- Casa comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Punta Níspero, en Todobe, distrito de Kusapí.
- Comunidad de Cerro Puerco, distrito de Muna.