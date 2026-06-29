Panamá Nacionales -  29 de junio de 2026 - 14:41

Agroferias con arroz a bajo costo este martes 30 de junio

Este es el listado oficial de las Agroferias del IMA programadas para el martes 30 de junio en siete provincias del país.

Agroferias del IMA en Panamá.

Agroferias del IMA en Panamá.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este martes 30 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del martes 30 de junio

Martes 30 de junio

Coclé

  • Cancha techada de Juan Díaz, en el distrito de Antón.

Herrera

  • Casa local de Santa Ana, en El Limón, distrito de Santa María.

Colón

  • Paseo Marino al lado del Cristo, distrito de Colón.

Panamá Oeste

  • Casa local de Las Margaritas, Chame.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Alto Boquete, distrito de Boquete.

Panamá

  • Parque de Cerro Viento, corregimiento de Rufina Alfaro, San Miguelito.

Veraguas

  • Casa comunal de Zapotillo, distrito de Las Palmas.
  • Cancha de El Pedregoso, corregimiento de Calobre.

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