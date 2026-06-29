Aníbal Godoy pone fin a una era: se retira de la Selección Nacional tras el Mundial

Aníbal Godoy pone fin a una era: dejará la Selección de Panamá.

dEl capitán de la Selección de Panamá, Aníbal Godoy , también conocido como el " samurái" anunció este lunes que se retira del combinado nacional una, este anuncio se da a conocer posterior a la participación del equipo en la Copa Mundial 2026.

La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde el experimentado mediocampista compartió un emotivo mensaje de despedida tras 16 años defendiendo la camiseta de Panamá.

"Hoy cierro un capítulo muy importante en mi vida al despedirme de la Selección Nacional de Panamá, después de 16 años de defender con orgullo estos colores", expresó Godoy al iniciar su publicación.

Aníbal Godoy dice adiós a la Selección de Panamá después de 16 años

El "samurái" recordó que su paso por la selección estuvo marcado por sacrificios, aprendizajes, alegrías y desafíos, asegurando que cada entrenamiento, cada partido y cada vez que escuchó el himno nacional representaron un honor y un privilegio.

Asimismo, agradeció a Dios, a su familia, compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, directivos y, especialmente, a la afición panameña por el respaldo recibido a lo largo de su carrera.

"Me retiro de la selección con la satisfacción de haber entregado siempre lo mejor de mí y con un profundo orgullo de haber representado a mi país durante estos 16 años".

Godoy concluyó su mensaje con palabras de gratitud hacia Panamá y aseguró que, aunque dejará de vestir la camiseta nacional, el amor por la selección permanecerá intacto.