Boletín académico es obligatorio: IFARHU reitera que entregarlo representa la continuidad de los beneficios

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) reiteró que la entrega del boletín académico es un requisito indispensable para que los estudiantes continúen recibiendo los beneficios de becas y apoyos económicos.
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IFARHU: ¿Qué documento deben entregar los estudiantes?
De acuerdo con el IFARHU, los beneficiarios deberán presentar:
- Copia del boletín del primer trimestre de 2026, debidamente firmado y sellado por el centro educativo.
Este requisito aplica para:
- Estudiantes con becas vigentes.
- Preseleccionados del Concurso General de Becas.
- Beneficiarios del Apoyo Económico para Personas con Discapacidad.
¿Dónde se entregan los documentos?
El trámite debe realizarse de manera presencial, entregando la documentación en formato físico en la sede o agencia regional del IFARHU que corresponda al centro educativo del estudiante.
En el caso de estudiantes residentes en Pedregal, las oficinas disponibles son:
- Dirección Provincial de Panamá Centro.
- Dirección Provincial de Panamá Este (según el área donde esté ubicado el centro educativo).
Horario de atención
Las oficinas del IFARHU atenderán al público en su horario regular:
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
IFARHU pide no esperar el último día
La institución recomendó a estudiantes y acudientes realizar el trámite con anticipación para evitar filas, retrasos o inconvenientes que puedan afectar la continuidad del beneficio.
Asimismo, recordó que la entrega del boletín académico forma parte de los requisitos obligatorios para mantener activos los programas de becas y apoyos económicos.