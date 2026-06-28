Boletín académico es obligatorio: IFARHU reitera que entregarlo representa la continuidad de los beneficios

Recepción de documentos de nuevos becarios en el IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) reiteró que la entrega del boletín académico es un requisito indispensable para que los estudiantes continúen recibiendo los beneficios de becas y apoyos económicos.

La institución informó que el período para presentar la documentación obligatoria estará vigente del 15 de junio al 15 de julio de 2026, y advirtió que no cumplir con este trámite podría ocasionar la suspensión o cancelación del beneficio.

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IFARHU: ¿Qué documento deben entregar los estudiantes?

De acuerdo con el IFARHU, los beneficiarios deberán presentar:

Copia del boletín del primer trimestre de 2026, debidamente firmado y sellado por el centro educativo.

Este requisito aplica para:

Estudiantes con becas vigentes.

Preseleccionados del Concurso General de Becas.

Beneficiarios del Apoyo Económico para Personas con Discapacidad.

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¿Dónde se entregan los documentos?

El trámite debe realizarse de manera presencial, entregando la documentación en formato físico en la sede o agencia regional del IFARHU que corresponda al centro educativo del estudiante.

En el caso de estudiantes residentes en Pedregal, las oficinas disponibles son:

Dirección Provincial de Panamá Centro.

Dirección Provincial de Panamá Este (según el área donde esté ubicado el centro educativo).

Horario de atención

Las oficinas del IFARHU atenderán al público en su horario regular:

De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

IFARHU pide no esperar el último día

La institución recomendó a estudiantes y acudientes realizar el trámite con anticipación para evitar filas, retrasos o inconvenientes que puedan afectar la continuidad del beneficio.

Asimismo, recordó que la entrega del boletín académico forma parte de los requisitos obligatorios para mantener activos los programas de becas y apoyos económicos.