Panamá Nacionales -  27 de junio de 2026 - 12:11

IFARHU y la UMIP impulsan nuevas oportunidades de educación superior

El IFARHU informó que durante la reunión, ambas autoridades intercambiaron ideas sobre posibles opciones de estudio y convenios.

Reunión entre el IFARHU y la UMIP.

Reunión entre el IFARHU y la UMIP.

Ana Canto
Por Ana Canto

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, sostuvo una reunión de acercamiento con el vicerrector de Postgrado de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Tomás Díaz, con el objetivo de fortalecer la educación superior y ampliar las oportunidades para los estudiantes.

Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron ideas sobre posibles opciones de estudio y la futura suscripción de convenios de cooperación que contribuyan al desarrollo académico y profesional de la juventud. Esta reunión forma parte de los esfuerzos del IFARHU por fortalecer alianzas estratégicas con instituciones de educación superior en beneficio de la comunidad estudiantil del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU revela nuevas reglas: tarjetas de becas y Pase-U podrán bloquearse por compras no autorizadas

IFARHU entregará tarjetas ACH: ¿qué tipo de tarjeta recibirán los estudiantes?

Pago del PASE-U: IFARHU iniciará entrega de tarjetas de débito en centros escolares

Recomendadas

Más Noticias