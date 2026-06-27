IFARHU y la UMIP impulsan nuevas oportunidades de educación superior

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, sostuvo una reunión de acercamiento con el vicerrector de Postgrado de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Tomás Díaz, con el objetivo de fortalecer la educación superior y ampliar las oportunidades para los estudiantes.

Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron ideas sobre posibles opciones de estudio y la futura suscripción de convenios de cooperación que contribuyan al desarrollo académico y profesional de la juventud. Esta reunión forma parte de los esfuerzos del IFARHU por fortalecer alianzas estratégicas con instituciones de educación superior en beneficio de la comunidad estudiantil del país.