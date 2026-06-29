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Damnificados por el incendio de un caserón en Casco Antiguo son trasladados a un albergue temporal

Las 81 personas que resultaron damnificadas por el incendio que se registró en un caserón en Casco Antiguo, fueron trasladadas temporalmente a un albergue habilitado en el Gimnasio José “Beto” Remón en Calidonia. El viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Fernando Méndez Peralta, explicó que las personas afectadas serán trasladados a un hotel de manera temporal y posteriormente brindarles una solución habitacional.