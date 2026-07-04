Panamá Nacionales -

Continúan recibiendo donaciones para los damnificados tras incendio en Calle Veraguas

La Junta Comunal de Santa Ana se encuentra recibiendo donaciones para apoyar a las personas que resultaron damnificadas tras el incendio de un caserón en Calle Veraguas registrado esta semana. Se requieren frazadas, toallas,cobijas, ropa interior nueva para adultos y niños, ventiladores, y otros enseres. Los afectados esperan una respuesta de las autoridades sobre una solución habitacional.