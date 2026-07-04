Panamá Nacionales -  4 de julio de 2026 - 17:55

Migración impide la entrada al país de dos presuntos integrantes de Los Choneros

El Servicio Nacional de Migración indicó que ambas personas llegaron en un vuelo procedente de Manta, Ecuador, con destino final en Panamá.

Migración impide la entrada al país de dos presuntos integrantes de Los Choneros.

Migración impide la entrada al país de dos presuntos integrantes de Los Choneros.

Migración
Ana Canto
Por Ana Canto

Personal del Servicio Nacional de Migración (SNM) detectó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana presuntamente vinculados con la organización criminal "Los Choneros", por lo que se les denegó el ingreso al país.

La entidad de seguridad indicó que ambas personas llegaron en un vuelo procedente de Manta, Ecuador, con destino final en Panamá. Tras aplicarse la medida de inadmisión, los extranjeros serán retornados a su lugar de origen, conforme a los protocolos establecidos por la legislación migratoria vigente.

Luego de las verificaciones correspondientes en los puestos de control, las autoridades determinaron que los ciudadanos no cumplían con los requisitos para autorizar su entrada al territorio nacional, debido a alertas de seguridad internacionales que los relacionan con dicha estructura delictiva.

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