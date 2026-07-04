Migración impide la entrada al país de dos presuntos integrantes de Los Choneros.

Personal del Servicio Nacional de Migración (SNM) detectó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana presuntamente vinculados con la organización criminal "Los Choneros", por lo que se les denegó el ingreso al país.
Luego de las verificaciones correspondientes en los puestos de control, las autoridades determinaron que los ciudadanos no cumplían con los requisitos para autorizar su entrada al territorio nacional, debido a alertas de seguridad internacionales que los relacionan con dicha estructura delictiva.