Migración expulsa y deporta a 67 colombianos y ecuatorianos por razones de seguridad

El Servicio Nacional de Migración (SNM) ejecutó la expulsión y deportación de 67 ciudadanos de nacionalidad colombiana y ecuatoriana tras determinar que infringieron las leyes migratorias y representaban un riesgo para la seguridad nacional. La medida se cumplió a través del vuelo chárter número 69, operado desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Colombia y Ecuador, bajo el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos.
Adicionalmente, el SNM reportó la deportación administrativa de 17 personas de origen colombiano, así como de 12 ciudadanos ecuatorianos (7 por faltas a la normativa y 5 bajo la modalidad de retorno voluntario).