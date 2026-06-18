Panamá Nacionales -  18 de junio de 2026 - 17:09

Migración expulsa y deporta a 67 colombianos y ecuatorianos por razones de seguridad

El Servicio Nacional de Migración reportó la deportación administrativa de 17 personas de origen colombiano, así como de 12 ciudadanos ecuatorianos.

Migración expulsa y deporta a colombianos y ecuatorianos.

Migración expulsa y deporta a colombianos y ecuatorianos.

Migración
Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio Nacional de Migración (SNM) ejecutó la expulsión y deportación de 67 ciudadanos de nacionalidad colombiana y ecuatoriana tras determinar que infringieron las leyes migratorias y representaban un riesgo para la seguridad nacional. La medida se cumplió a través del vuelo chárter número 69, operado desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Colombia y Ecuador, bajo el Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos.

Dentro del grupo figuraban 38 colombianos expulsados por mantener antecedentes penales ligados al tráfico internacional de drogas, homicidio doloso, tráfico ilícito de migrantes y posesión de armas. Entre ellos se identificó a un presunto miembro de la organización criminal "Clan del Golfo", quien mantenía una alerta roja de Interpol y órdenes de captura vigentes por homicidio agravado, extorsión y narcotráfico.

Adicionalmente, el SNM reportó la deportación administrativa de 17 personas de origen colombiano, así como de 12 ciudadanos ecuatorianos (7 por faltas a la normativa y 5 bajo la modalidad de retorno voluntario).

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