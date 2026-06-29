Pago PASE-U 2026: cuánto cobran los estudiantes de premedia y media

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) indicó que los montos anuales PASE-U corresponden a B/.360.00 para premedia y B/.450.00 para media.

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Pagos del PASE-U para estudiantes

De acuerdo con la asignación anual, los pagos trimestrales se distribuyen de la siguiente manera:

Educación premedia: B/.120.00 cada tres meses, para un total anual de B/.360.00.

Educación media: B/.150.00 cada tres meses, para un total anual de B/.450.00.

En el caso de los alumnos de primaria, el pago será de B/.90.00 cada tres meses, lo que representa una suma anual de B/.270.00.

Desembolsos contemplados para el periodo escolar 2026

El IFARHU tiene programado realizar el desembolso del primer y segundo pago de 2026 del PASE-U. Estas transferencias corresponden a los periodos de matrícula y a la verificación de asistencia a la Escuela para Padres, programa coordinado por el Ministerio de Educación (MEDUCA). De igual manera, se gestionarán en paralelo los depósitos correspondientes a las becas vigentes.