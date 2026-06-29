Panamá Nacionales -  29 de junio de 2026 - 09:51

IFARHU anuncia pagos del PASE-U 2026: conozca cuándo comenzarán los desembolsos

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U, serán mediante nuevo sistema de tarjeta digital desarrollado en conjunto con la Caja de Ahorros.

El IFARHU anunció el inicio de los pagos del PASE-U 2026. 

El IFARHU anunció el inicio de los pagos del PASE-U 2026. 

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) explicó anteriormente que los pagos correspondientes al programa PASE-U 2026 comenzarían a realizarse de manera progresiva entre finales de junio y principios de julio.

Como parte de la modernización del programa, los desembolsos se efectuarán a través de una nueva tarjeta digital de débito, implementada mediante un convenio entre el IFARHU y la Caja de Ahorros.

Puede leer: IFARHU explica cómo funcionará la tarjeta del PASE-U y cuánto costará

La entrega de estas tarjetas se realizará directamente en los centros educativos, por lo que las autoridades recomendaron a estudiantes, padres de familia y acudientes mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU para conocer el calendario de distribución y las fechas correspondientes a cada escuela.

Montos del IFARHU para el PASE-U 2026

El programa mantiene los mismos montos anuales, distribuidos en tres pagos durante el año escolar:

  • Educación Primaria: B/. 90.00 por pago (B/. 270.00 al año).
  • Educación Premedia: B/. 120.00 por pago (B/. 360.00 al año).
  • Educación Media: B/. 150.00 por pago (B/. 450.00 al año).

Las autoridades recordaron que, para recibir el beneficio, es indispensable que el estudiante esté debidamente matriculado y que el centro educativo haya validado su información en el sistema del Ministerio de Educación (MEDUCA).

En esta nota:
Seguir leyendo

Boletín académico es obligatorio: IFARHU reitera que entregarlo representa la continuidad de los beneficios

IFARHU y la UMIP impulsan nuevas oportunidades de educación superior

IFARHU explica cómo funcionará la tarjeta del PASE-U y cuánto costará

Recomendadas

Más Noticias