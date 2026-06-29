IFARHU anuncia pagos del PASE-U 2026: conozca cuándo comenzarán los desembolsos

El IFARHU anunció el inicio de los pagos del PASE-U 2026.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) explicó anteriormente que los pagos correspondientes al programa PASE-U 2026 comenzarían a realizarse de manera progresiva entre finales de junio y principios de julio.

Como parte de la modernización del programa, los desembolsos se efectuarán a través de una nueva tarjeta digital de débito, implementada mediante un convenio entre el IFARHU y la Caja de Ahorros.

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La entrega de estas tarjetas se realizará directamente en los centros educativos, por lo que las autoridades recomendaron a estudiantes, padres de familia y acudientes mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU para conocer el calendario de distribución y las fechas correspondientes a cada escuela.

Montos del IFARHU para el PASE-U 2026

El programa mantiene los mismos montos anuales, distribuidos en tres pagos durante el año escolar:

Educación Primaria: B/. 90.00 por pago (B/. 270.00 al año).

B/. 90.00 por pago (B/. 270.00 al año). Educación Premedia: B/. 120.00 por pago (B/. 360.00 al año).

B/. 120.00 por pago (B/. 360.00 al año). Educación Media: B/. 150.00 por pago (B/. 450.00 al año).

Las autoridades recordaron que, para recibir el beneficio, es indispensable que el estudiante esté debidamente matriculado y que el centro educativo haya validado su información en el sistema del Ministerio de Educación (MEDUCA).