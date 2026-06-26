IFARHU explica cómo funcionará la tarjeta del PASE-U y cuánto costará

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el inicio del pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) mediante un nuevo sistema de tarjetas de débito, como parte de un plan piloto de modernización.

La iniciativa forma parte del proceso de digitalización de más de B/.260 millones que la institución desembolsa anualmente en becas y asistencias educativas.

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Tarjetas tendrán costo, pero será asumido por el Estado

Carlos Godoy, director del IFARHU @IFARHU

El plástico tendrá un costo aproximado de B/.3.00 por tarjeta; sin embargo, el Gobierno Nacional asumirá este gasto durante el primer año de implementación del programa.

Estas tarjetas también podrán ser utilizadas para otros beneficios como becas de concurso general y apoyos por discapacidad.

Uso restringido de los fondos

Las autoridades explicaron que los fondos estarán limitados a la compra de:

Alimentos

Medicamentos

Útiles escolares

No podrán utilizarse para adquirir otros bienes no contemplados en el programa.

Plan piloto iniciará en la ciudad de Panamá

El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que el plan piloto comenzará con la entrega de unas 500 tarjetas en tres escuelas de la ciudad de Panamá, en coordinación con la Caja de Ahorros.

Posteriormente, el proceso se extenderá a la provincia de Los Santos y luego al resto del país.

Expansión gradual y ajustes del sistema

El proyecto permitirá realizar ajustes técnicos en la activación y funcionamiento de las tarjetas antes de su expansión nacional.

En el caso de las áreas de difícil acceso, el sistema de pago tradicional se mantendrá para garantizar la cobertura de todos los estudiantes beneficiarios.