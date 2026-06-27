Panamá se despide del Mundial 2026 con una derrota ante Inglaterra

La selección de Panamá se despidió del Mundial 2026 tras caer 0-2 ante Inglaterra en el Estadio de Nueva Jersey, Estados Unidos, en el cierre de la actividad del Grupo L.
En este encuentro, Jorge Gutiérrez y Alberto 'Negrito' Quintero debutaron en la Copa del Mundo para Panamá.
Las anotaciones del conjunto inglés llegaron en los últimos 45 minutos: Jude Bellingham abrió el marcador al minuto 62, y Harry Kane selló el 0-2 definitivo al minuto 66. En el 90'+1, Fajardo anotó un gol, pero fue anulado.
Con este resultado, el Grupo L finalizó liderado por Inglaterra, seguido por Croacia, Ghana en la tercera posición y Panamá en el fondo de la tabla.
La "Marea Roja" no logró anotar en el torneo y recibió cuatro goles en total: uno ante Ghana, uno contra Croacia y dos frente a Inglaterra.