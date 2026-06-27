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Mundial 2026 Mundial 2026 -  27 de junio de 2026 - 17:57

Panamá se despide del Mundial 2026 con una derrota ante Inglaterra

Este sábado, Panamá disputó su último partido en el Mundial 2026 ante la selección de Inglaterra, en el Estadio de Nueva Jersey.

Panamá se midió a Inglaterra en su último partido del Mundial 2026.

Panamá se midió a Inglaterra en su último partido del Mundial 2026.

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La selección de Panamá se despidió del Mundial 2026 tras caer 0-2 ante Inglaterra en el Estadio de Nueva Jersey, Estados Unidos, en el cierre de la actividad del Grupo L.

Durante el primer tiempo, el marcador se mantuvo empatado sin goles. En la segunda mitad, el director técnico Thomas Christiansen modificó su plantilla con los ingresos de José Fajardo por Tomás Rodríguez, José Luis "Pumita" Rodríguez por Yoel Bárcenas, y Azarías Londoño por Ismael Díaz; además, Carlos Harvey y Jorge Gutiérrez cedieron sus lugares para la entrada de Eric Davis y Alberto Quintero. En este período, Fajardo recibió una tarjeta amarilla.

En este encuentro, Jorge Gutiérrez y Alberto 'Negrito' Quintero debutaron en la Copa del Mundo para Panamá.

El defensa Jorge Guti&eacute;rrez debut&oacute; en el Mundial 2026.

El defensa Jorge Gutiérrez debutó en el Mundial 2026.

Las anotaciones del conjunto inglés llegaron en los últimos 45 minutos: Jude Bellingham abrió el marcador al minuto 62, y Harry Kane selló el 0-2 definitivo al minuto 66. En el 90'+1, Fajardo anotó un gol, pero fue anulado.

Con este resultado, el Grupo L finalizó liderado por Inglaterra, seguido por Croacia, Ghana en la tercera posición y Panamá en el fondo de la tabla.

La "Marea Roja" no logró anotar en el torneo y recibió cuatro goles en total: uno ante Ghana, uno contra Croacia y dos frente a Inglaterra.

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