Las selecciones de Colombia y Portugal se medirán este sábado en uno de los últimos partidos del grupo K del Mundial 2026. La transmisión podrás verla en vivo en Panamá desde las 7:00 p.m., en diversos medios informativos.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 27 de junio de 2026 - 15:56
Colombia vs. Portugal: cómo ver el partido del Mundial 2026 en Panamá
Las selecciones de Colombia y Portugal se medirán este sábado en uno de los últimos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.
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Mundial 2026 |Colombia y Portugal: dónde ver en Panamá
- Televisión: RPC TV
- Streaming: https://www.rpctv.com/endirecto.
- Radio: RPC Radio 90.9 FM y 106.3 FM
Mundial 2026: partidos para este sábado 27 de junio
4:00 p.m.
- Panamá vs. Inglaterra (RPC y Telemetro)
- Croacia vs. Ghana
6:30 p.m.
- Colombia vs. Portugal (RPC y Telemetro)
- RD Congo vs. Uzbekistán
9:00 p.m.
- Argelia vs. Australia
- Jordania vs. Argentina
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