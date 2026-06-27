| Telemetro
Mundial 2026 Mundial 2026 -  27 de junio de 2026 - 15:56

Colombia vs. Portugal: cómo ver el partido del Mundial 2026 en Panamá

Las selecciones de Colombia y Portugal se medirán este sábado en uno de los últimos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Colombia vs. Portugal: cómo ver el partido del Mundial 2026 en Panamá.

Colombia vs. Portugal: cómo ver el partido del Mundial 2026 en Panamá.

EFE/ Carlos Ramirez
Ana Canto
Por Ana Canto

Las selecciones de Colombia y Portugal se medirán este sábado en uno de los últimos partidos del grupo K del Mundial 2026. La transmisión podrás verla en vivo en Panamá desde las 7:00 p.m., en diversos medios informativos.

Mundial 2026 |Colombia y Portugal: dónde ver en Panamá

Mundial 2026: partidos para este sábado 27 de junio

4:00 p.m.

  • Panamá vs. Inglaterra (RPC y Telemetro)
  • Croacia vs. Ghana

6:30 p.m.

  • Colombia vs. Portugal (RPC y Telemetro)
  • RD Congo vs. Uzbekistán

9:00 p.m.

  • Argelia vs. Australia
  • Jordania vs. Argentina

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá felicita al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

Canciller de Panamá habló sobre elecciones en Colombia, detención de buques en China y otros temas

Abelardo de la Espriella gana la presidencia de Colombia: Mulino lo felicita tras su elección

Recomendadas

Más Noticias