Siga aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Panamá y Inglaterra , desde el Estadio de Nueva Jersey, en Estados Unidos.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 27 de junio de 2026 - 15:52
VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: Panamá vs. Inglaterra
Panamá y Inglaterra se miden en su tercer y último partido del Grupo L del Mundial 2026, en el Estadio de Nueva Jersey.
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