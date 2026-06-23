Panamá pierde 1-0 ante Croacia y queda eliminada del Mundial 2026

La selección de Panamá disputó su segundo partido en el Mundial 2026 al enfrentarse a Croacia en la segunda jornada de la fase de grupos, un encuentro en el que el conjunto europeo logró llevarse la victoria por un marcador de 1-0.

Durante el primer tiempo, la "Marea Roja" mantuvo un buen dominio de la pelota y generó varias oportunidades de gol que el portero croata logró intervenir.

En la segunda mitad, específicamente al minuto 54, el delantero Ante Budimir anotó el único tanto para el equipo europeo. A pesar del marcador en contra, Panamá continuó buscando el arco rival y dispuso de ocasiones claras para igualar el compromiso, aunque no tuvo éxito de cara al gol.

¡FINAL DEL PARTIDO !



Culmina el partido con derrota para #PanamáMayor por la mínima ante Croacia pese a un gran partido de los nuestros en donde no cayó el gol.



0-1



Toronto Stadium

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El próximo compromiso para el onceno panameño será el sábado 27 de junio, desde las 4:00 p.m., en el Estadio de Nueva Jersey, Nueva York, en Estados Unidos. La transmisión podrá verse en vivo a través de RPC TV y Telemetro.