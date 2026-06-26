Futbolista panameña Carina Baltrip-Reyes ficha por el Olympique de Marsella tras destacar en Italia

La futbolista panameña Carina Baltrip-Reyes continuará su carrera en el fútbol europeo tras ser anunciada como nueva incorporación del Olympique de Marsella de Francia.

La defensora de 27 años llega al conjunto francés después de su paso por la Lazio de Italia, club en el que se ganó un lugar como una de las referentes del equipo y llegó a portar el brazalete de capitana gracias a su liderazgo y rendimiento en la cancha.

Contenido relacionado: Panameños asisten al "Banderazo" en el Times Square de Nueva York

A través de sus redes sociales, el Olympique de Marsella destacó las cualidades de la internacional panameña y expresó su confianza en el aporte que brindará al equipo durante la temporada.

La panameña Carina Baltrip-Reyes jugará en el Olympique de Marsella

"Carina aportará solidez, presencia y consistencia a la línea defensiva del Olympique de Marsella. Su perfil complementa las cualidades del equipo y representa una de las mejores opciones para alcanzar las ambiciones del club", señaló la institución francesa.

El equipo también resaltó la experiencia internacional de Baltrip-Reyes, así como su fortaleza física y su capacidad para imponerse en los duelos defensivos, características que la han convertido en una de las futbolistas panameñas con mayor proyección en el fútbol europeo.

Con este nuevo reto, Carina Baltrip-Reyes buscará seguir consolidando su carrera en el balompié internacional y continuar representando a Panamá en una de las ligas más competitivas del fútbol femenino europeo.