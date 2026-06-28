CEPANIM: MEF explica cómo reagendar la cita para retirar el certificado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que se encuentra reprogramando las citas de todas las personas que no pudieron asistir a la entrega del certificado del CEPANIM.
¿Cómo consultar la nueva cita del CEPANIM?
El MEF indicó que los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los siguientes canales oficiales:
- Ingresar a la plataforma oficial del CEPANIM para verificar el estado de la cita.
- Revisar el correo electrónico registrado durante el proceso de inscripción, donde recibirán la notificación con la nueva fecha y hora.
- Consultar las redes sociales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se publicarán las actualizaciones relacionadas con el proceso.