CEPANIM: MEF explica cómo reagendar la cita para retirar el certificado

¿No pudiste asistir a tu cita para retirar el CEPANIM? Tranquilo! Estamos reprogramando las citas de todas las personas que no pudieron presentarse.

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