Panamá Nacionales -  28 de junio de 2026 - 09:23

CEPANIM: MEF explica cómo reagendar la cita para retirar el certificado

¿Perdió su cita para retirar el certificado CEPANIM? El MEF informó cómo consultar la nueva fecha y dónde verificar el reagendamiento de la entrega.

¿Cómo consultar la nueva cita del CEPANIM?

¿Cómo consultar la nueva cita del CEPANIM?

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que se encuentra reprogramando las citas de todas las personas que no pudieron asistir a la entrega del certificado del CEPANIM.

La entidad explicó que los ciudadanos no necesitan realizar un nuevo registro, ya que el sistema asignará automáticamente una nueva fecha y hora para el retiro del documento.

¿Cómo consultar la nueva cita del CEPANIM?

El MEF indicó que los beneficiarios deberán mantenerse atentos a los siguientes canales oficiales:

  • Ingresar a la plataforma oficial del CEPANIM para verificar el estado de la cita.
  • Revisar el correo electrónico registrado durante el proceso de inscripción, donde recibirán la notificación con la nueva fecha y hora.
  • Consultar las redes sociales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se publicarán las actualizaciones relacionadas con el proceso.

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