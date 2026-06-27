CSS supera los 400 trasplantes de médula ósea y consolida liderazgo en Panamá

La Caja de Seguro Social (CSS) ha realizado más de 400 trasplantes de células madre hematopoyéticas desde el año 2000, lo que consolida su liderazgo en este procedimiento y posiciona a Panamá como un referente regional en medicina de alta complejidad.
El encuentro reúne a especialistas y autoridades sanitarias internacionales para compartir avances científicos, fortalecer la cooperación y continuar impulsando esta terapia destinada a pacientes con enfermedades hematológicas.
Durante la actividad, el presidente de la WBMT, Mickey Koh, destacó que Panamá cuenta con la infraestructura y capacidad necesarias para convertirse en el centro de referencia de Centroamérica y el Caribe en esta especialidad.
Al respecto, los expertos explicaron que el trasplante de médula ósea no es una cirugía, sino un proceso de infusión similar a una transfusión de sangre, cuyo objetivo es reemplazar las células enfermas para restaurar la producción normal de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.