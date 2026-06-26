Panamá Nacionales -  26 de junio de 2026 - 14:14

Pago a jubilados y pensionados de la CSS: fechas de ACH y cheques en julio

Los jubilados y pensionados de la CSS recibirán sus beneficios a partir del viernes 3 de julio a través de ACH.

Pagos a jubilados y pensionados de la CSS. 

Pagos a jubilados y pensionados de la CSS. 

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este viernes 3 de julio de 2026 iniciará los pagos de la primera quincena del mes, dirigido a los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios a través de la modalidad de ACH (acreditación bancaria).

Por otra parte, los panameños que reciben sus emolumentos mediante cheques podrán retirarlos el lunes 6 de julio en sus respectivas agencias administrativas.

Pagos a jubilados y pensionados

Julio

  • ACH: viernes 3 y 17 de julio
  • Cheque: lunes 6 y 20 de julio

Agosto

  • ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto
  • Cheque: miércoles 5 y jueves 20 de agosto

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

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