ATTT sanciona a conductores y remueve vehículos mal estacionados en Bella Vista

ATTT sanciona a conductores en Bella Vista.

Por Ana Canto La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) desplegó una jornada de fiscalización y ordenamiento vial en las calles del corregimiento de Bella Vista, con el objetivo de garantizar el libre tránsito y hacer cumplir las normas de circulación. El operativo se enfocó en la liberación de aceras, zonas peatonales y tramos de la ciclovía que se encontraban obstruidos por vehículos mal estacionados, una práctica que afecta la movilidad urbana y pone en riesgo la seguridad de los peatones.

Como resultado de esta acción en campo, los inspectores de la ATTT aplicaron un total de 14 infracciones al Reglamento de Tránsito. Asimismo, se procedió con la remoción mediante grúa de cuatro vehículos que se encontraban estacionados en áreas prohibidas.

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La institución reiteró a la ciudadanía, en especial a los conductores, la importancia de evitar el uso incorrecto de los espacios públicos. De igual forma, informó que estos operativos de fiscalización continuarán ejecutándose de manera constante en diversos puntos de la ciudad capital para asegurar una movilidad más fluida y ordenada.