Lista de los precios del combustible vigentes hasta el 10 de julio en Panamá

Este viernes entraron a regir los nuevos precios del combustible en Panamá, los cuales reflejan una leve baja en las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel, hasta el próximo 10 de julio, según anunció la Secretaría Nacional de Energía.
- 95 octanos: 1.181
- 91 octanos: 1.112
- Diésel: 1.107
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.186
- 91 octanos: 1.117
- Diésel: 1.112
Chitré y Santiago
- 95 octanos: 1.191
- 91 octanos: 1.123
- Diésel: 1.117
Las Tablas
- 95 octanos: 1.194
- 91 octanos: 1.125
- Diésel: 1.20
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.202
- 91 octanos: 1.133
- Diésel: 1.128
Volcán
- 95 octanos: 1.205
- 91 octanos: 1.136
- Diésel: 1.131
Changuinola
- 95 octanos: 1.228
- 91 octanos: 1.160
- Diésel: 1.154