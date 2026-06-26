Panamá Nacionales -  26 de junio de 2026 - 07:36

Lista de los precios del combustible vigentes hasta el 10 de julio en Panamá

La Secretaría Nacional de Energía refleja una leve baja en las gasolinas de 95 y 91 octanos, la cual estará vigente hasta el 10 de julio.

Lista de los precios del combustible.

Lista de los precios del combustible.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes entraron a regir los nuevos precios del combustible en Panamá, los cuales reflejan una leve baja en las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel, hasta el próximo 10 de julio, según anunció la Secretaría Nacional de Energía.

Precios en las provincias de Panamá y Colón:

  • Gasolina 95: $4.46 por galón ($1.178 por litro)
  • Gasolina 91: $4.20 por galón ($1.110 por litro)
  • Diésel: $4.18 por galón ($1.104 por litro)

Lista de precios del combustible

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.181
  • 91 octanos: 1.112
  • Diésel: 1.107

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.186
  • 91 octanos: 1.117
  • Diésel: 1.112

Chitré y Santiago

  • 95 octanos: 1.191
  • 91 octanos: 1.123
  • Diésel: 1.117

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.194
  • 91 octanos: 1.125
  • Diésel: 1.20

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.202
  • 91 octanos: 1.133
  • Diésel: 1.128

Volcán

  • 95 octanos: 1.205
  • 91 octanos: 1.136
  • Diésel: 1.131

Changuinola

  • 95 octanos: 1.228
  • 91 octanos: 1.160
  • Diésel: 1.154

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