"Métase en la Comarca": Mulino lanza fuerte mensaje y denuncia intentos de frenar proyectos del Gobierno

El presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado público a la viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill Fábrega, para que permanezca en la comarca Ngäbe Buglé y acompañe las acciones que impulsa el Gobierno Nacional en beneficio de sus comunidades.
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Pide respaldar los proyectos del Gobierno
El mandatario solicitó a la viceministra explicar a las comunidades los proyectos que desarrolla el Ejecutivo y defender las iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población indígena. Asimismo, sostuvo que hay personas que, según su criterio, buscan impedir el desarrollo de la comarca por intereses particulares.
Destaca inversiones en la comarca
Las declaraciones del presidente se dieron durante una jornada en la que también resaltó las inversiones que ejecuta el Gobierno en la comarca Ngäbe Buglé, entre ellas proyectos de infraestructura, viviendas y la construcción de puentes para mejorar la conectividad y facilitar el acceso de estudiantes y residentes.
Mulino reiteró que su administración continuará impulsando obras destinadas a fortalecer el desarrollo de las comunidades indígenas.