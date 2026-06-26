"Métase en la Comarca": Mulino lanza fuerte mensaje y denuncia intentos de frenar proyectos del Gobierno

El presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado público a la viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill Fábrega, para que permanezca en la comarca Ngäbe Buglé y acompañe las acciones que impulsa el Gobierno Nacional en beneficio de sus comunidades.

Durante una actividad oficial en la provincia de Chiriquí, el mandatario afirmó que existen personas que, según dijo, intentan obstaculizar los proyectos de desarrollo que ejecuta su administración en esa región del país.

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"Señora viceministra, métase en la Comarca. Que los enemigos del progreso y del desarrollo de su pueblo son los que están yendo allá a calentar cabeza para conspirar precisamente por decisiones y acciones que el Gobierno Nacional está llevando a cabo", manifestó Mulino. "Señora viceministra, métase en la Comarca. Que los enemigos del progreso y del desarrollo de su pueblo son los que están yendo allá a calentar cabeza para conspirar precisamente por decisiones y acciones que el Gobierno Nacional está llevando a cabo", manifestó Mulino.

Pide respaldar los proyectos del Gobierno

El mandatario solicitó a la viceministra explicar a las comunidades los proyectos que desarrolla el Ejecutivo y defender las iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población indígena. Asimismo, sostuvo que hay personas que, según su criterio, buscan impedir el desarrollo de la comarca por intereses particulares.

"Explíquele usted a su pueblo el esfuerzo que estamos haciendo en darles respuesta y dejemos a esa gente que está allá carboneando y financiadas por gente que no quiere el desarrollo de Panamá, sino por envidia personal", expresó. "Explíquele usted a su pueblo el esfuerzo que estamos haciendo en darles respuesta y dejemos a esa gente que está allá carboneando y financiadas por gente que no quiere el desarrollo de Panamá, sino por envidia personal", expresó.

Destaca inversiones en la comarca

Las declaraciones del presidente se dieron durante una jornada en la que también resaltó las inversiones que ejecuta el Gobierno en la comarca Ngäbe Buglé, entre ellas proyectos de infraestructura, viviendas y la construcción de puentes para mejorar la conectividad y facilitar el acceso de estudiantes y residentes.

Mulino reiteró que su administración continuará impulsando obras destinadas a fortalecer el desarrollo de las comunidades indígenas.