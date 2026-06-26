Minuto de silencio en el Noruega vs. Francia por las víctimas del terremoto en Venezuela. EFE

Por Ana Canto Antes del inicio del partido entre Noruega y Francia por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, celebrado este viernes, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales que dejaron los dos terremotos registrados en Venezuela el pasado miércoles. En el Estadio de Boston, tanto la afición como la plantilla de jugadores y el cuerpo técnico de ambos equipos mostraron su respeto ante la tragedia que afecta al país sudamericano.

De acuerdo con las cifras oficiales, la cantidad de fallecidos ascendió a más de 900 personas hasta la tarde de este viernes, mientras que el número de heridos se sitúa en 3.360.

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Por su parte, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que, además de las víctimas fatales y los lesionados, se contabilizan 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados. Asimismo, detalló que unas 383 estructuras sufrieron daños totales o de gran magnitud, la mayoría de ellas ubicadas en La Guaira, la zona mayormente impactada por los sismos.