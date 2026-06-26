Esta tarde, las selecciones de Noruega vs. Francia se miden en el Estadio de Boston, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026. Mira ya el partido EN VIVO por RPC TV.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 26 de junio de 2026 - 13:44
VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Noruega vs. Francia
Este viernes, las selecciones de Noruega vs. Francia se miden en el Estadio de Boston, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026.
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VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Noruega vs. Francia
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