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Mundial 2026 Mundial 2026 -  26 de junio de 2026 - 13:44

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Noruega vs. Francia

Este viernes, las selecciones de Noruega vs. Francia se miden en el Estadio de Boston, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026.

Noruega vs. Francia en la tercera fase del Mundial 2026.

Noruega vs. Francia en la tercera fase del Mundial 2026.

EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

Esta tarde, las selecciones de Noruega vs. Francia se miden en el Estadio de Boston, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026. Mira ya el partido EN VIVO por RPC TV.

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Noruega vs. Francia

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