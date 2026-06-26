Polémica en el Mundial 2026: Egipto e Irán chocan en el "Partido del Orgullo" este viernes

Egipto e Irán chocan en el "Partido del Orgullo" del Mundial 2026.

Este viernes 26 de junio se enfrentan Egipto e Irán en el tercer partido del Grupo G, en el Estadio de Seattle, Estados Unidos, a las 10:00 p.m. El encuentro ha sido denominado como el "Partido del Orgullo", debido a que fue organizado por la comunidad LGBT+ local en el marco de las festividades del Seattle Pride Weekend. La cita deportiva se realizará, además, dos días antes del Día Internacional del Orgullo.

La controversia surge debido a que en ambas naciones, cuyas selecciones quedaron emparejadas durante el sorteo de la fase de grupos del Mundial realizado el pasado 5 de diciembre de 2025, la homosexualidad está penalizada, e incluso en Irán se castiga con la pena de muerte.

Por esta razón, el 9 de diciembre de ese mismo año, ambas asociaciones de fútbol enviaron una carta a la FIFA exigiendo la suspensión de todos los eventos culturales relacionados con el Pride Match, con el fin de que la fecha se limite estrictamente al plano deportivo.

A pesar de la solicitud de los combinados nacionales, el evento oficial se mantendrá según lo programado para este viernes.