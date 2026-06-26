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Mundial 2026 Mundial 2026 -  26 de junio de 2026 - 11:29

Polémica en el Mundial 2026: Egipto e Irán chocan en el "Partido del Orgullo" este viernes

Este viernes 26 de junio se enfrentan Egipto e Irán en el tercer partido del Grupo G del Mundial 2026, en el Estadio de Seattle, Estados Unidos.

Egipto e Irán chocan en el Partido del Orgullo del Mundial 2026.

Egipto e Irán chocan en el "Partido del Orgullo" del Mundial 2026.

EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 26 de junio se enfrentan Egipto e Irán en el tercer partido del Grupo G, en el Estadio de Seattle, Estados Unidos, a las 10:00 p.m. El encuentro ha sido denominado como el "Partido del Orgullo", debido a que fue organizado por la comunidad LGBT+ local en el marco de las festividades del Seattle Pride Weekend. La cita deportiva se realizará, además, dos días antes del Día Internacional del Orgullo.

La controversia surge debido a que en ambas naciones, cuyas selecciones quedaron emparejadas durante el sorteo de la fase de grupos del Mundial realizado el pasado 5 de diciembre de 2025, la homosexualidad está penalizada, e incluso en Irán se castiga con la pena de muerte.

Por esta razón, el 9 de diciembre de ese mismo año, ambas asociaciones de fútbol enviaron una carta a la FIFA exigiendo la suspensión de todos los eventos culturales relacionados con el Pride Match, con el fin de que la fecha se limite estrictamente al plano deportivo.

A pesar de la solicitud de los combinados nacionales, el evento oficial se mantendrá según lo programado para este viernes.

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