Panamá Nacionales -  25 de junio de 2026 - 09:41

CSS confirma fechas de pago en julio 2026: así cobrarán jubilados y pensionados la próxima semana

La CSS confirmó el calendario de pagos de jubilados y pensionados para julio 2026. Conoce las fechas por ACH y pago por cheque en Panamá.

Así cobrarán jubilados y pensionados la próxima semana

Así cobrarán jubilados y pensionados la próxima semana

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó el calendario oficial de pagos correspondiente a jubilados y pensionados para los meses de julio y agosto de 2026, con el objetivo de que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas con anticipación.

La institución detalló las fechas según la modalidad de pago: depósito bancario (ACH) y cheque.

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Fechas de pago por ACH - jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados que reciben su beneficio mediante depósito bancario (ACH) cobrarán el:

  • Viernes 3 de julio de 2026

Pago por cheque

Mientras que los beneficiarios que cobran por cheque deberán acudir a retirar su pago el:

  • Lunes 6 de julio de 2026

Organización de pagos del Estado

La CSS reiteró que este calendario busca garantizar orden y transparencia en la entrega de los fondos, permitiendo a los jubilados y pensionados planificar sus gastos con mayor claridad. Asimismo, la entidad mantiene la programación regular de pagos para el resto del segundo semestre del año.

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