CSS confirma fechas de pago en julio 2026: así cobrarán jubilados y pensionados la próxima semana

La Caja de Seguro Social (CSS) informó el calendario oficial de pagos correspondiente a jubilados y pensionados para los meses de julio y agosto de 2026, con el objetivo de que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas con anticipación.
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Fechas de pago por ACH - jubilados y pensionados
Los jubilados y pensionados que reciben su beneficio mediante depósito bancario (ACH) cobrarán el:
- Viernes 3 de julio de 2026
Pago por cheque
Mientras que los beneficiarios que cobran por cheque deberán acudir a retirar su pago el:
- Lunes 6 de julio de 2026
Organización de pagos del Estado
La CSS reiteró que este calendario busca garantizar orden y transparencia en la entrega de los fondos, permitiendo a los jubilados y pensionados planificar sus gastos con mayor claridad. Asimismo, la entidad mantiene la programación regular de pagos para el resto del segundo semestre del año.