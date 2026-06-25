Embajador de EE.UU. en Panamá: relaciones con el país están en su "mejor momento"

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, afirmó que la relación bilateral entre ambos países atraviesa “uno de los mejores momentos”, destacando la cooperación entre el presidente panameño José Raúl Mulino y el presidente estadounidense Donald Trump.

Según el diplomático, la coordinación entre ambas administraciones ha permitido fortalecer los programas de asistencia y cooperación en distintos sectores.

“Creo que estamos en los mejores momentos de nuestra relación… gracias a la administración del presidente Mulino y el presidente Trump trabajando juntos”, señaló Cabrera. “Creo que estamos en los mejores momentos de nuestra relación… gracias a la administración del presidente Mulino y el presidente Trump trabajando juntos”, señaló Cabrera.

Aumento de la ayuda humanitaria del Comando Sur

“Creo que estamos en los mejores momentos de nuestra relación. Como en todas las relaciones hay momentos altos y momentos bajos, pero creo que en este momento, gracias a la administración del presidente Mulino y el presidente Trump trabajando juntos, estamos en uno de los mejores… pic.twitter.com/SzTH4eh3E3 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026

El embajador también resaltó el incremento de los programas de asistencia médica impulsados a través del Comando Sur de los Estados Unidos, que han beneficiado a miles de panameños en el último año.

Indicó que las cifras de beneficiarios han aumentado progresivamente:

10,000 personas inicialmente proyectadas

12,000 beneficiarios actualmente atendidos

Posible aumento a 15,000 personas este año

Estos programas incluyen servicios médicos como operaciones de cataratas, atención para diabetes, papanicolau y otras atenciones de salud preventiva.

Cooperación en salud y asistencia social

“En temas de ayuda humanitaria, este año empezamos con 10,000 panameños que iban a recibir algún tipo de ayuda médica, vamos ya por 12,000, y probable llegaremos a 15,000 que recibirán algún tipo de ayuda humanitaria de parte del Comando Sur, sea operaciones de catarata, sea… pic.twitter.com/lC5R7YJ76R — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026

De acuerdo con Cabrera, estos esfuerzos forman parte de la cooperación bilateral en materia humanitaria, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios médicos para comunidades vulnerables en Panamá.

El diplomático destacó que esta colaboración se mantiene en expansión gracias al trabajo conjunto entre ambos gobiernos.

Relación bilateral en enfoque estratégico

Las declaraciones del embajador reflejan el fortalecimiento de la agenda bilateral entre Panamá y Estados Unidos, especialmente en temas de salud pública, asistencia humanitaria y cooperación institucional.