Panamá Nacionales -  25 de junio de 2026 - 08:05

Embajador de EE.UU. en Panamá: relaciones con el país están en su "mejor momento"

El embajador Kevin Cabrera aseguró que la relación entre Panamá y Estados Unidos atraviesa uno de sus mejores momentos.

Embajador de EE.UU. en Panamá

Embajador de EE.UU. en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, afirmó que la relación bilateral entre ambos países atraviesa “uno de los mejores momentos”, destacando la cooperación entre el presidente panameño José Raúl Mulino y el presidente estadounidense Donald Trump.

Según el diplomático, la coordinación entre ambas administraciones ha permitido fortalecer los programas de asistencia y cooperación en distintos sectores.

“Creo que estamos en los mejores momentos de nuestra relación… gracias a la administración del presidente Mulino y el presidente Trump trabajando juntos”, señaló Cabrera. “Creo que estamos en los mejores momentos de nuestra relación… gracias a la administración del presidente Mulino y el presidente Trump trabajando juntos”, señaló Cabrera.

Aumento de la ayuda humanitaria del Comando Sur

El embajador también resaltó el incremento de los programas de asistencia médica impulsados a través del Comando Sur de los Estados Unidos, que han beneficiado a miles de panameños en el último año.

Indicó que las cifras de beneficiarios han aumentado progresivamente:

  • 10,000 personas inicialmente proyectadas
  • 12,000 beneficiarios actualmente atendidos
  • Posible aumento a 15,000 personas este año

Estos programas incluyen servicios médicos como operaciones de cataratas, atención para diabetes, papanicolau y otras atenciones de salud preventiva.

Cooperación en salud y asistencia social

De acuerdo con Cabrera, estos esfuerzos forman parte de la cooperación bilateral en materia humanitaria, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios médicos para comunidades vulnerables en Panamá.

El diplomático destacó que esta colaboración se mantiene en expansión gracias al trabajo conjunto entre ambos gobiernos.

Relación bilateral en enfoque estratégico

Las declaraciones del embajador reflejan el fortalecimiento de la agenda bilateral entre Panamá y Estados Unidos, especialmente en temas de salud pública, asistencia humanitaria y cooperación institucional.

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