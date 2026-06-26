Rescatistas panameños viajan a Venezuela para apoyar labores de búsqueda

Viaja el primer grupo de rescatistas panameños a Venezuela. @TReporta

Por María Hernández La tarde de este viernes partirá hacia Venezuela el primer grupo de rescatistas panameños que brindará apoyo en las labores de búsqueda y rescate de supervivientes.

El equipo está conformado por 13 unidades de rescate y 2 perros especializados, como parte de un contingente total de 61 rescatistas y 4 caninos que participarán en las operaciones de apoyo.

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