Rescatistas panameños viajan a Venezuela para apoyar labores de búsqueda

La tarde de este viernes partirá hacia Venezuela el primer grupo de rescatistas panameños que brindará apoyo en las labores de búsqueda y rescate de supervivientes.
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Rescatistas panameños se suman al equipo de búsqueda en Venezuela
Los rescatistas panameños se sumarán a los esfuerzos en territorio venezolano con el objetivo de colaborar en la localización de personas afectadas y fortalecer las labores de respuesta ante la emergencia.