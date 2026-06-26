Panamá envía 18 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

La República de Panamá envió este viernes las primeras 18 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela como muestra de solidaridad con las comunidades afectadas por los dos fuertes terremotos registrados el pasado miércoles.

El cargamento forma parte de la asistencia brindada por el Gobierno panameño para apoyar a las miles de personas que resultaron afectadas por el desastre natural.

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Además del envío de insumos, las autoridades informaron que este viernes partirá un contingente integrado por 61 rescatistas y cuatro perros especializados en búsqueda y rescate, quienes colaborarán con las labores para localizar sobrevivientes entre los escombros.

Panamá envía rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela

La misión panameña se suma a los esfuerzos internacionales de respuesta ante la emergencia, aportando personal capacitado en operaciones de búsqueda, rescate y atención en situaciones de desastre.

De acuerdo con el último balance divulgado por las autoridades venezolanas, los terremotos han dejado al menos 589 personas fallecidas, además de miles de heridos y desaparecidos, mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas.

Con esta acción, Panamá reafirma su compromiso con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria en favor de los países que enfrentan emergencias de gran magnitud.