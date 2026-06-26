Se elevan a 589 las personas fallecidas por los dos terremotos en Venezuela

La presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

"En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas", declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas. EFE

Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4.300 personas.

Rodríguez destacó que han podido rescatar a "decenas" de personas, sin precisar la cifra.

Igualmente, anunció la militarización del estado costero de La Guaira (centro), contiguo a Caracas y donde está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, para atender esta coyuntura en la región más afectada por los dos terremotos ocurridos el pasado miércoles en la tarde.

"Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del estado La Guaira, para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo", añadió.

Sobrevivientes del sismo duermen en las calles ante la falta de centros de acogida. EFE

La mandataria señaló que el despeje de la vialidad ha permitido que los rescatistas, los organismos de seguridad ciudadana, así como los militares, se desplacen por el estado para atender aspectos logísticos como la alimentación y el agua.

Además, informó que desde el miércoles en la tarde se han producido 214 réplicas.

Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5.

La Guaira fue declarado el jueves zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela.

Los terremotos afectaron también a otras regiones del país, incluida Caracas, donde colapsaron edificios y distintas instalaciones.

Hay al menos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas. EFE

Aeropuertos operativos, a excepción el de Caracas

Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto Maiquetía -el principal del país, que sirve a Caracas- están operativos, confirmó a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.

El aeropuerto de Maiquetía fue cerrado el miércoles debido a los graves daños que sufrió su estructura, por lo que algunas aerolíneas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, cancelaron sus vuelos de este jueves en la ruta Madrid-Caracas.

Por su parte, tras una breve suspensión, la panameña Copa Airlines reanudó sus vuelos a las ciudades de Barquisimeto, Valencia y Barcelona, pero mantuvo cancelados los viajes con destino a Caracas.

FUENTE: EFE