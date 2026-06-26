¿Cuántos fallecidos deja el terremotos en Venezuela? Autoridades elevan la cifra a 920 muertos

Las autoridades en Venezuela elevaron este viernes a 920 el número de fallecidos por los dos fuertes terremotos registrados el pasado miércoles, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó además que 3,360 personas resultaron heridas como consecuencia del desastre natural.

"Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio", manifestó Rodríguez durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV). "Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio", manifestó Rodríguez durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

Terremoto en Venezuela: Continúan las labores de búsqueda

El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este viernes que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3,360.



"Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos,… pic.twitter.com/GaIjIrKtEy — Telemetro Reporta (@TReporta) June 26, 2026

Equipos de rescate, bomberos y organismos de protección civil mantienen los operativos para localizar sobrevivientes entre los escombros de edificios y viviendas colapsadas, principalmente en las zonas que sufrieron mayores daños.

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Las autoridades no descartan que la cifra de víctimas aumente a medida que avanzan las labores de búsqueda y se logra acceder a sectores que permanecen incomunicados.

Emergencia nacional

Los terremotos, registrados el 24 de junio, provocaron graves daños en infraestructura, viviendas, hospitales y vías de comunicación, además de interrupciones en los servicios de electricidad y telecomunicaciones en varias regiones del país.

La tragedia ha generado una amplia respuesta internacional. Panamá anunció el envío de ayuda humanitaria, alimentos, rescatistas y perros especializados para colaborar en las tareas de asistencia y búsqueda de sobrevivientes.

Las autoridades venezolanas mantienen el estado de emergencia y continúan coordinando las acciones para atender a las miles de personas afectadas por uno de los desastres naturales más graves registrados en el país en los últimos años.

FUENTE: EFE