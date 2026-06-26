¿Cuántos fallecidos deja el terremotos en Venezuela? Autoridades elevan la cifra a 920 muertos

Las autoridades en Venezuela elevaron este viernes a 920 el número de fallecidos por los dos fuertes terremotos registrados el pasado miércoles, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.
Terremoto en Venezuela: Continúan las labores de búsqueda
Equipos de rescate, bomberos y organismos de protección civil mantienen los operativos para localizar sobrevivientes entre los escombros de edificios y viviendas colapsadas, principalmente en las zonas que sufrieron mayores daños.
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Las autoridades no descartan que la cifra de víctimas aumente a medida que avanzan las labores de búsqueda y se logra acceder a sectores que permanecen incomunicados.
Emergencia nacional
Los terremotos, registrados el 24 de junio, provocaron graves daños en infraestructura, viviendas, hospitales y vías de comunicación, además de interrupciones en los servicios de electricidad y telecomunicaciones en varias regiones del país.
La tragedia ha generado una amplia respuesta internacional. Panamá anunció el envío de ayuda humanitaria, alimentos, rescatistas y perros especializados para colaborar en las tareas de asistencia y búsqueda de sobrevivientes.
Las autoridades venezolanas mantienen el estado de emergencia y continúan coordinando las acciones para atender a las miles de personas afectadas por uno de los desastres naturales más graves registrados en el país en los últimos años.
FUENTE: EFE